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Бизнес

Губернатор рассказал о ситуации с бензином в Саратовской области

Бусаргин: в Саратовской области вводят лимит в 30 литров на продажу бензина
Константин Михальчевский/РИА Новости

В Саратовской области с 23 июня вводят лимит на отпуск бензина для физических лиц. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он поделился, что в ходе совещания с производителями и поставщиками автомоторного топлива, профильным блоком регионального правительства обсуждалась сложившаяся на АЗС ситуация.

«На протяжении последних дней фиксируется высокий спрос на бензин всех марок, что создает дополнительные нагрузки на функционирование логистических цепочек. При этом покупки в абсолютном большинстве случаев ведутся со значительным запасом сверх реальной потребности», — подчеркнул губернатор.

По словам Бусаргина, оперштаб Саратовской области решил с 23 июня по 30 июня ввести временный лимит на отпуск бензина для физлиц. Он составит не более 30 литров на один автомобиль.

Глава региона добавил, что эта вынужденная мера нужна в целях снижения «необоснованного ажиотажа и возможных спекуляций» на топливном рынке.

20 июня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сравнил бензин с гречкой и призвал жителей региона покупать бензин и дизель только по необходимости, чтобы не «вымывать» топливо на тех АЗС, где оно в наличии.

До этого в Минэнерго заявили, что ведут постоянный контроль за ситуацией с обеспечением внутреннего рынка топливом. В ведомстве заверили: все принимаемые решения направлены на поддержание стабильности поставок нефтепродуктов потребителям и недопущение возникновения локальных дисбалансов на рынке.

Ранее ФАС провела внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров.

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