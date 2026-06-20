Липецкий губернатор сравнил бензин с гречкой

Глава Липецкой области признал перебои с бензином на АЗС в двух городах

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к местному населению с просьбой приобретать автомобильное топливо «исходя из текущей необходимости», а не «впрок». Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам поездки по АЗС.

По словам главы региона, эта поездка стала реакцией на обращения жителей в связи с ситуацией на автозаправочных станциях. Артамонов признал, что на некоторых АЗС в Ельце и Липецке «есть перебои с отдельными марками топлива», из-за чего на другие заправки ложится повышенная нагрузка.

«Образуются очереди. Такая картина нервирует. Это понятно», — пишет липецкий губернатор.

Он попросил жителей региона покупать бензин и дизель только по необходимости, чтобы не «вымывать» топливо на тех АЗС, где оно в наличии.

«Проще говоря, давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-го и 2022-го. Год назад, в сентябре, мы уже сталкивались с сухими пистолетами из-за проблем с логистикой и ажиотажным спросом», — напомнил Артамонов.

Он заверил население, что поставки автомобильного топлива в область «продолжаются», поэтому сейчас важно «не раскачать ситуацию».

Также губернатор пообещал, что будет требовать от операторов «понятных графиков» пополнения запасов бензина и дизеля, контролировать резерв топлива для служб жизнеобеспечения и в кооперации с антимонопольщиками мониторить цены и проверять связанные с ними жалобы.

В предыдущих сообщениях Артамонов подчеркивал важность профилактики необоснованного роста стоимости автомобильного топлива. Он также заверял, что власти держат под контролем обеспечение бензином и дизелем общественного транспорта, скорой помощи, коммунальщиков и других служб.

Ранее тульский губернатор рассказал о перебоях с бензином на некоторых АЗС.