Штаб по контролю за топливом создали в российском регионе

В Челябинской области cоздали оперативный штаб по контролю за топливом

В Челябинской области создали оперативный штаб, который будет контролировать ситуацию на топливном рынке. Соответствующее поручение дал местный губернатор Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По ее информации, главой штаба станет бывший министр тарифного регулирования и энергетики, заместитель губернатора Татьяна Кучиц. Штаб будет осуществлять мониторинг и контроль за потоками топлива, а также пресекать возможные злоупотребления при его продаже, в том числе завышение цен. В состав этой структуры войдут представители прокуратуры и УФАС по области, регионального минсельхоза, а также поставщиков топлива. Аналогичные штабы будут организованы в каждом муниципалитете региона.

Как заявили в правительстве, сейчас ситуация на топливном рынке области находится на постоянном контроле. Там отметили, что в регионе есть запасы топлива.

«Вместе с тем существуют перебои в поставках топлива на розничном рынке, вызывающие на отдельных автозаправочных станциях очереди. Динамика цен соответствует общероссийской тенденции роста», — заявили в пресс-службе.

22 июня сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении трех нефтетрейдеров из-за сговора во время торгов.

Накануне Управление ФАС взяло на контроль ситуацию с топливом в Тульской области.

Ранее в Татарстане ввели временные лимиты на продажу бензина на некоторых АЗС.