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Бизнес

Песков прокомментировал ситуацию с ценами на нефтепродукты в России

Песков: правительство работает по теме цен на нефтепродукты, принимаются меры
Константин Михальчевский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал ситуацию с ценами на нефтепродукты в России.

«Механизм координации есть и с нефтяными компаниями, само правительство работает по этой теме... Ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры», — сказал представитель Кремля.

Песков также предложил обратившимся к нему журналистам уточнить детали предпринимаемых мер в правительстве.

20 июня губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сравнил бензин с гречкой и призвал жителей региона покупать бензин и дизель только по необходимости, чтобы не «вымывать» топливо на тех АЗС, где оно в наличии.

До этого в Минэнерго заявили, что ведут постоянный контроль за ситуацией с обеспечением внутреннего рынка топливом. В ведомстве заверили, что все принимаемые решения направлены на поддержание стабильности поставок нефтепродуктов потребителям и недопущение возникновения локальных дисбалансов на рынке.

Ранее в Севастополе ввели новые правила продажи топлива.

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