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Бизнес

В Крыму на одной из АЗС запретят отпуск топлива в канистры по QR-кодам

В Севастополе запретят заправку топлива в канистры по QR-кодам на АЗС «ТЭС»
Константин Михальчевский/РИА Новости

В Севастополе с пятницы, 12 июня, будет запрещен отпуск топлива в канистры на АЗС «ТЭС» по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем канале в мессенджере «Макс».

«По QR-коду можно будет заправить только машину, отпуск топлива в канистры с завтрашнего дня будет запрещен. Нам пришлось пойти на эти меры, так фиксируем много нарушений в этом сегменте», — написал глава города.

Развожаев добавил, что также будет изменен порядок использования QR-кодов. Их раздача началась в четверг, 11 июня, в 22:15. Использовать коды можно будет только 12 июня в период с 09:00 до 21:00.

Ограничения на продажу бензина в Крыму и Севастополе были введены с 31 мая на фоне перебоев с поставками автомобильного топлива. По оценке местных властей, логистические сложности могут продлиться еще около 30 дней. Недавно глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ограничении отпуска бензина за наличный расчет.

Ранее в Крыму предупредили об уголовной ответственности за фото и видео с бензовозами.

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