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Бизнес

Россиянам пообещали замедление инфляции к концу года

Аналитик Васильев: годовая инфляция замедлится до 5,4% к декабрю
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Годовая инфляция в России замедлится до 5,4% к концу 2026 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«В целом монетарная политика ЦБ останется жесткой, то есть она продолжит охлаждать потребительский и инвестиционный спрос, а также стимулировать склонность граждан и бизнеса к сбережениям, а не тратам. Кроме того, замедлению инфляции будет способствовать крепкий курс рубля. Инфляция на конец 2026 года составит 5,4%, в том числе из-за большого количества разовых факторов — например, индексации тарифов ЖКХ с 1 октября на 10%. При этом устойчивая инфляция во втором полугодии, вероятно, останется вблизи 4% или ниже, что позволит ЦБ дальше постепенно смягчать монетарную политику», — отметил Васильев.

По оценке ЦБ, на 15 июня годовая инфляция составляла 5,6%. Регулятор объяснил, что устойчивый рост цен в России уменьшился, однако остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год.

19 июня Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25%. Как это решение повлияет на вклады, кредиты и курс рубля — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России ожидают резкого снижения ключевой ставки к концу года.

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