В России ожидают резкого снижения ключевой ставки к концу года

Финдиректор Фурзикова: ключевая ставка снизится до 11% к концу года

К концу 2026 года ключевая ставка Банка России может снизиться до 11–12% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дала финансовый директор «Альфа-Денег» Екатерина Фурзикова.

«Для дальнейшего снижения ставки главным фактором станет замедление годовой инфляции. Кроме того, ЦБ будет учитывать геополитическую ситуацию и курс рубля. Ослабление национальной валюты может заставить регулятор действовать осторожнее. Снижение ставки постепенно оживит спрос на кредиты, однако банки сохранят жесткие требования к заемщикам. Депозиты при этом останутся привлекательными, поскольку ставки по ним будут выше инфляции», — отметила Фурзикова.

По ее словам, ускорить снижение ключевой ставки могут признаки рецессии в экономике, устойчивое закрепление инфляции вблизи 4% и укрепление рубля. Замедлить или остановить снижение способны усиление геополитической напряженности, рост бюджетных расходов к концу года, а также ослабление рубля из-за цен на энергоносители, заключила Фурзикова.

19 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,25%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее была спрогнозирована средняя ключевая ставка в 2026 году.