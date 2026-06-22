Росстат сообщил, что туры в Юго-Восточную Азию подешевели на 19%

IZ.RU: спрос россиян на поездки в Юго-Восточную Азию замедлили инфляцию в стране

Дешевые поездки в Китай и страны Юго-Восточный Азии замедлили инфляцию в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

По информации издания, Росстат в начале года включил отдых в ОАЭ, как один из популярных видов расходов россиян, в расчет инфляции. Но после начала конфликта на Ближнем Востоке спрос на данное направление снизился.

Параллельно начал расти интерес россиян к поездкам в Юго-Восточную Азию и Китай. В частности, в первом квартале число поездок во Вьетнам увеличилось в 11 раз, до 237 тысяч, в Китай — на 60%, до 604 тысяч. Вместе с тем цены на отдых на данном направлении снижались из-за проблем с перелетами через страны Персидского залива.

В результате из-за снижения стоимости отдыха за границей и сезонного снижения цен на овощи и фрукты инфляция в апреле составила 0,14%, в мае — 0,17% по отношению к предыдущему месяцу.

1 июня вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян говорил, что россиянам для экономии на заграничном отдыхе у моря стоит летать на популярные направления в межсезонье или в периоды низкого спроса.

10 июня руководитель туроператора, тревел-блогер Наталия Ансталь рассказывала, что летом 2026 года курорты Краснодарского края начали пользоваться особенно большой популярностью у российских туристов на фоне ограничения зарубежных направлений.

Ранее были названы 10 самых популярных направлений для летнего отдыха в России.