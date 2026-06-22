Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Росстат сообщил, что туры в Юго-Восточную Азию подешевели на 19%

IZ.RU: спрос россиян на поездки в Юго-Восточную Азию замедлили инфляцию в стране
Athit Perawongmetha/Reuters

Дешевые поездки в Китай и страны Юго-Восточный Азии замедлили инфляцию в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

По информации издания, Росстат в начале года включил отдых в ОАЭ, как один из популярных видов расходов россиян, в расчет инфляции. Но после начала конфликта на Ближнем Востоке спрос на данное направление снизился.

Параллельно начал расти интерес россиян к поездкам в Юго-Восточную Азию и Китай. В частности, в первом квартале число поездок во Вьетнам увеличилось в 11 раз, до 237 тысяч, в Китай — на 60%, до 604 тысяч. Вместе с тем цены на отдых на данном направлении снижались из-за проблем с перелетами через страны Персидского залива.

В результате из-за снижения стоимости отдыха за границей и сезонного снижения цен на овощи и фрукты инфляция в апреле составила 0,14%, в мае — 0,17% по отношению к предыдущему месяцу.

1 июня вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян говорил, что россиянам для экономии на заграничном отдыхе у моря стоит летать на популярные направления в межсезонье или в периоды низкого спроса.

10 июня руководитель туроператора, тревел-блогер Наталия Ансталь рассказывала, что летом 2026 года курорты Краснодарского края начали пользоваться особенно большой популярностью у российских туристов на фоне ограничения зарубежных направлений.

Ранее были названы 10 самых популярных направлений для летнего отдыха в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 22 июня. Ограничения в Севастополе, выплаты «детям войны» и потоп в Оренбурге
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!