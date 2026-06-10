Россиянам рассказали о главных особенностях туристического сезона 2026 года

Летом 2026 года курорты Краснодарского края начали пользоваться особенно большой популярностью у российских туристов на фоне ограничения зарубежных направлений. Об этом радио Sputnik сообщила руководитель туроператора, тревел-блогер Наталия Ансталь.

Власти региона подчеркнули, что этим летом загрузка курортов Краснодарского края может достигнуть 90-95%.

«Наши курорты всегда были загружены. 95% — это, наверное, реальные цифры на июль и август, потому что в июне все-таки спрос поменьше. То, что мы видим сейчас по нашим даже продажам, я думаю, что загрузка 50-60%, а в пик сезона может доходить загрузка действительно свыше 90%», — заявила тревел-блогер.

Она отметила, что главной особенностью этого летнего сезона стало то, что россияне начали позже покупать путевки. Чаще всего их приобретают ближе к датам самой поездки. В 2026 году большая часть бронирования, особенно путевок с авиаперелетами, пришлась на весну.

По словам эксперта, другой особенностью этого туристического сезона оказался рост числа самостоятельных путешественников. Сейчас многие туристы приобретают только путевки, планируя добираться до места на собственной машине. При этом некоторые также отказываются от отелей в пользу съемного жилья.

Директор офиса продаж туристической компании «Содис» Ирина Мануильская до этого говорила, что одним из главных трендов 2026 года в туристической отрасли стала растущая популярность России в премиум-сегменте. По словам специалиста, особой популярностью пользуются Камчатка, Алтай, Байкал, Сахалин и Кольский полуостров. Также в числе самых востребованных направлений остаются Мальдивы и Турция.

Ранее Мишустин рассказал о росте иностранных туристов в России.