Общество

Россиянам рассказали о способах сэкономить на заграничном отдыхе

АТОР: для экономии стоимости путевки на море нужно летать в межсезонье
Costas Baltas/Reuters

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян посоветовал россиянам для экономии на заграничном отдыхе у моря летать на популярные направления в межсезонье или в периоды низкого спроса. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Поэтому как раз можно отдыхать летом не только в августе или в преддверии школы, но и в начале июня, июля. Цены очень разные, и вот здесь рекомендуется брать разбег в течение двух-трех недель от предполагаемой даты поездки», — пояснил Мурадян.

Он отметил, что в этом году по соотношению цены и качества наиболее выгодными направлениями остаются Турция и Египет.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе до этого рассказала, что в России продолжает расти число отелей класса «все включено». При этом, по ее словам, быстрее всего количество отелей All inclusive увеличивается в Подмосковье.

В мае исследование портала OneTwoTrip показало, что спрос на отели в Румынии в летний период среди россиян вырос на 280%. Эксперты связывают рост интереса к этой стране с тем, что путешественники активно используют ее как новую и более доступную точку въезда в Европу.

