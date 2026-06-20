Словакия ведет переговоры о поставках газа из России

РИА Новости: словацкая SPP ведет переговоры о поставках газа из России

Словацкая энергетическая компания SPP обсуждает с «Газпром экспортом» возможность поставок природного газа из России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя оператора.

По данным агентства, Словакия рассчитывает на поставки российского газа в первых трех кварталах 2027 года.

До этого Словакия возобновила прием российской нефти по нефтепроводу «Дружба», получив первые поставки после нескольких месяцев «блокады» со стороны Украины.

В июне официальный представитель компании-оператора национальной газотранспортной системы SPP заявил, что отказ от поставок российского газа может нанести Словакии ущерб на сотни миллионов евро.

Принятый 26 января регламент Европейского союза вводит полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. За нарушение европейским компаниям грозит штраф в размере 300% от суммы сделки либо 3,5% от годового оборота.

Ранее Еврокомиссия предложила запретить продажу России СПГ-танкеров.