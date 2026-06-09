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В Словакии оценили ущерб при отказе от российского газа

SPP: отказ от российского газа нанесет Словакии ущерб на сотни миллионов евро
Константин Михальчевский/РИА Новости

Отказ от поставок российского газа может нанести Словакии ущерб на сотни миллионов евро. Об этом заявил официальный представитель компании-оператора национальной газотранспортной системы SPP Ондрей Шебеста в интервью газете Pravda.

«Завершение его (российского газа — «Газета.Ru») импорта может потребовать более высоких дополнительных расходов. Их будут нести не только словацкие потребители. Эти повышенные расходы лишь в Словакии могут достигнуть уровня в сотни миллионов евро», — сказал представитель.

Шебеста добавил, что сейчас SPP ведет переговоры с 30 мировыми производителями и поставщиками газа, чтобы найти альтернативные варианты поставок. При этом Словакия заинтересована в импорте сжиженного природного газа, уточнил представитель компании.

В мае премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Европейский союз в лицемерном поведении в вопросе отказа от российских нефти и газа. По его словам, пока Брюссель критиковал Братиславу за желание закупать российские энергоресурсы, в 2025 году резко вырос импорт сжиженного газа из РФ в Западную Европу.

Ранее Песков заявил, что есть много желающих приобретать российские энергоресурсы.

 
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