«Маленькое предательство за деньги». Кому выгодно возобновление работы «Дружбы»

Словакия и Венгрия получили первые поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» спустя несколько месяцев «блокады» со стороны Украины. О возобновлении транзита российских энергоресурсов Украина сообщила 22 апреля. После этого Евросоюз принял решение одобрить кредит в размере €90 млрд для Украины, а также 20-й пакет антироссийских санкций. Оба решения ранее блокировали Венгрия и Словакия из-за остановленной работы «Дружбы». Будет ли Киев использовать работу нефтепровода в качестве рычага давления на ЕС и кому выгодно возобновление поставок нефти — в материале «Газеты.Ru».

23 апреля министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» восстановлены. Украина возобновила работу нефтепровода по запросу венгерской нефтегазовой компании MOL, которая также подтвердила получение первых поставок нефти.

«Сегодня с 02.00 (03.00 мск) восстановлено поступление нефти в Словакию по нефтепроводу «Дружба». Поступления <...> осуществляются в соответствии с согласованным планом», — написала Сакова в своих социальных сетях.

В Кремле отметили, что технические детали поставок нефти по «Дружбе» обсуждаются по корпоративным линиям между российской стороной и компанией MOL.

Накауне президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что Киев завершил работы по восстановлению поврежденного участка «Дружбы». Он отметил, что Украина выполнила свою часть договоренностей с ЕС и теперь рассчитывает, что Евросоюз последует ее примеру и разблокирует кредит в €90 млрд.

В ответ на новости из Киева Европейский союз одобрил кредит на €90 млрд, а также 20-й пакет санкций против России. Выделение этой суммы было утверждено еще на саммите Евросоюза в декабре 2025 года. Однако Венгрия и Словакия блокировали транзакции в одностороннем порядке из-за проблем с работой «Дружбы».

«Возобновление поставок положило конец многомесячному противостоянию, которое заморозило крупнейший финансовый пакет ЕС для Киева. Украина может начать получать деньги уже в мае, что станет столь необходимым стимулом для экономики страны», — пишет издание Politico.

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока назвал открытие трубопровода «прорывом украинской нефтяной блокады» и подчеркнул, что вето на получение Киевом кредита было способом защиты национальных интересов страны. Поставки нефти в Венгрию и Словакию по южной ветке трубопровода «Дружба» прекратились в январе 2026 года. Будапешт и Братислава сочли, что транзит был прекращен по политическим причинам. В свою очередь руководство Украины заявляло, что трубопровод поврежден и требует ремонта.

Как «Дружба» будет работать дальше

Несмотря на то что Украина восстановила поставки по нефтепроводу, в порядочности киевских властей нельзя быть уверенными после спекуляций по поводу ремонта «Дружбы». Об этом пишет швейцарская газета Die Weltwoche.

«Не успел Виктор Орбан уйти с поста премьер-министра Венгрии, как трубопровод за одну ночь оказался исправен. Чудеса случаются! В том числе и «саморемонт» трубопровода», — сыронизировал автор статьи.

Издание пишет, что Киев может вновь перекрыть трубопровод, как только получит обещанный Евросоюзом кредит в размере €90 млрд.

Было совершенно понятно, что Киев возобновит работу трубопровода «Дружба», как только Виктор Орбан проиграл на выборах в парламент, заявил «Газете.Ru» член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Ясно, что вся история с ремонтом «Дружбы» — это был элемент политической игры, никакой аварии там не было, подтвердить это никак нельзя, потому что никто не давал возможности нефтепровод осмотреть. Киев с легкостью может продолжить использовать эту тему в качестве инструмента давления на Евросоюз, но тут главное не заиграться», — пояснил политолог.

Он добавил, что в большей степени «Дружба» была элементом давления на правительство конкретно Виктора Орбана, чтобы «вставить ему палки в колеса перед выборами». Венгрия и Словакия будут наиболее пострадавшими странами в случае перекрытия нефтепровода, для других государств Евросоюза это не столь критично, подчеркнул Безпалько.

После возобновления поставок по «Дружбе» ключевым станет вопрос тарифов, по которым Россия будет продавать нефть новой администрации Венгрии , считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Ранее мы продавали нефть для Венгрии по выгодной цене, так как в Москве понимали, что правительство Виктора Орбана достаточно нейтрально относится к России и могло оказывать некоторую поддержку, если наши цели совпадали. Сейчас же пришла новая власть, и пока непонятно, как будут складываться отношения Москвы и Будапешта. В любом случае, я считаю, что давать скидки тем странам, которые не готовы поддерживать рабочие отношения с Россией, не стоит», — сказал политолог в беседе с «Газетой.Ru».

Он отметил, что пересмотреть контракт на продажу нефти, чтобы скорректировать цены относительно рынка, будет несложно. В частности, подобная практика уже была, например, с Молдавией.

Венгрия и Словакия сильно зависят от поставок российской нефти, даже с учетом того, что после начала спецоперации на Украине мощности перекачки нефти сильно упали. По данным Reuters, в сутки через трубопровод в среднем прокачивается от 1,2 до 1,4 млн баррелей нефти, с возможностью увеличения до 2 млн баррелей .

В целом нефтепровод «Дружба» делится на две ветки: северную и южную. Через северную ветку к нефтепроводу присоединены Белоруссия, Польша и Германия. Две последние отказались от поставок российской нефти в рамках санкций ЕС в 2023 году. Южная ветка «Дружбы» идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию. Также по системе нефтепровода в сторону Европы идет казахстанская нефть.

Кто выигрывает от поставок?

Возобновление поставок по «Дружбе» важно для России не с точки зрения получения финансовой выгоды, а с точки зрения потенциальных возможностей налаживания отношений с Евросоюзом. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

Он подчеркнул, что поставки по «Дружбе» небольшие, по сравнению с общемировыми, так что для России это скорее «приятный финансовый пустяк».

«Возобновление работы «Дружбы» важно скорее с точки зрения открывающихся возможностей. Это потенциальный шаг к налаживанию отношений между Россией и Европейским союзом через посредников. Понятно, что напрямую никто ничего сейчас налаживать не будет, но какие-то шаги через Венгрию или Словакию возможны», — пояснил Зубец.

По его мнению, наибольшую уступку из всех заинтересованных стран в данном случае совершила Украина, и это результат давления всего Евросоюза. Нефть через «Дружбу» пойдет не только в Венгрию и Словакию, через перекупщиков она может пойти во всю Европу, что будет способствовать облегчению топливного кризиса, добавил спикер.

«В чем же заключается уступка Киева? Зеленский же неоднократно проводил полемику, что Россия не должна получать деньги, которые потом пойдут на войну, а тут они взяли и открыли трубу, то есть косвенно помогают зарабатывать деньги «агрессору». Получается такое маленькое предательство национальных интересов за денежный транш от Евросоюза», — заключил Зубец.

Очевидно, что наибольшую выгоду от восстановления работы «Дружбы» получили Словакия и Венгрия, так как они больше других были от этого зависимы, но и для России есть пусть и небольшая, но выгода. Об этом «Газете.Ru» рассказал политолог Богдан Безпалько.

«Для России это пусть и небольшой, но сохранившийся рынок сбыта энергоресурсов в Европе. Кроме того, есть вероятность, что те нефтепродукты, которые будут производиться в Словакии и Венгрии впоследствии, будут выкупаться другими странами Евросоюза. Так что пока есть спрос — Россия сможет найти для себя выгоду», — подчеркнул эксперт.