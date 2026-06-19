Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Россия с 1 сентября вводит 8%-ную пошлину на необработанные алмазы

Кабмин РФ: экспортная пошлина на необработанные алмазы составит 8%
Gegham Davtyan/Shutterstock/FOTODOM

Правительство РФ установило экспортную пошлину на вывоз необработанных алмазов в размере 8% от их таможенной стоимости. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным издания, новые правила коснутся драгоценных камней весом от 0,45 до 10,8 карата, а также образцов «спецразмеров» (свыше 10,8 карата). Официальное постановление было подписано 12 июня, а его действие начнется с 1 сентября 2026 года.

В начале июня глава Якутии Айсен Николаев на площадке ПМЭФ отмечал, что данная мера необходима для защиты отечественного гранильного сектора.

До этого замминистра финансов Алексей Моисеев пояснил, что пошлины затронут лишь те категории камней, которые выгоднее обрабатывать внутри страны. По его словам, это решение носит протекционистский характер и направлено на предотвращение кризиса в отрасли, с которым Россия уже сталкивалась после присоединения к ВТО.

Кроме того, рассматривалась возможность отмены беспошлинного экспорта российских алмазов отдельно в Армению — если она не откажется от планов по сближению с ЕС.

Ранее продавцам ювелирных изделий запретили выдавать синтетические алмазы за натуральные.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Увольнять стали реже, но россияне все равно выгорают. Главное о рынке труда за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!