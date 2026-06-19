Россия с 1 сентября вводит 8%-ную пошлину на необработанные алмазы

Правительство РФ установило экспортную пошлину на вывоз необработанных алмазов в размере 8% от их таможенной стоимости. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным издания, новые правила коснутся драгоценных камней весом от 0,45 до 10,8 карата, а также образцов «спецразмеров» (свыше 10,8 карата). Официальное постановление было подписано 12 июня, а его действие начнется с 1 сентября 2026 года.

В начале июня глава Якутии Айсен Николаев на площадке ПМЭФ отмечал, что данная мера необходима для защиты отечественного гранильного сектора.

До этого замминистра финансов Алексей Моисеев пояснил, что пошлины затронут лишь те категории камней, которые выгоднее обрабатывать внутри страны. По его словам, это решение носит протекционистский характер и направлено на предотвращение кризиса в отрасли, с которым Россия уже сталкивалась после присоединения к ВТО.

Кроме того, рассматривалась возможность отмены беспошлинного экспорта российских алмазов отдельно в Армению — если она не откажется от планов по сближению с ЕС.

Ранее продавцам ювелирных изделий запретили выдавать синтетические алмазы за натуральные.