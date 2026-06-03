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Стали известны сроки введения пошлины на экспорт алмазов из России

Глава Якутии: решение о пошлинах на экспорт алмазов из РФ примут до конца года
Gegham Davtyan/Shutterstock/FOTODOM

Решение о введении экспортной пошлины на алмазы будет принято до конца 2026 года. Об этом сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он подчеркнул, что введение пошлины рассматривается как мера поддержки российской гранильной промышленности.

«Идет подготовка указа президента, идет окончательное согласование этих вопросов. До конца 2026 года определенное решение будет принято», — ответил Николаев на вопрос о сроках внедрения налоговой инновации.

Замминистра финансов Алексей Моисеев также выражал надежду на введение экспортных пошлин на алмазы уже в этом году.

Кроме того, рассматривается возможность отмены беспошлинного экспорта российских алмазов конкретно в Армению — если та не откажется от реализации своих планов по сближению с ЕС в ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС. Пошлина на вывоз этих драгоценных камней в республику без огранки не взимается согласно договору, действующему между двумя странами с 2013 года.

Ранее эксперты предрекли дефицит алмазов на мировом рынке.

 
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