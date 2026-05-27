Россия может разорвать соглашение с Арменией о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов

«Ъ»: Россия может прекратить беспошлино поставлять в Армению газ, нефть и алмазы

Москва может в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашение о беспошлинных поставках в Армению газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению, если Ереван продолжит сближение с Европейским союзом. Об этом со ссылкой на письмо министра энергетики РФ Сергея Цивилева министерству территориального управления и инфраструктур Армении сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

В письме отмечается, что продолжение практических шагов по углублению взаимодействия Еревана с Брюсселем и декларируемое армянским правительством стремление вступить в ЕС ставят под угрозу сохранение и развитие высокого уровня экономического сотрудничества России и Армении.

По словам Цивилева , попытки Армении войти в Европейский союз не соответствуют характеру выстроенного на протяжении десятилетий партнерства между Москвой и Ереваном и неоднократно предпринятым Россией на преференциальной основе действиям по обеспечению критически важных потребностей республики.

В соответствии с соглашением 2013 года РФ бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов.

25 мая министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что в ограничениях на экспорт армянских товаров в Россию нет ничего нового.

Ранее Медведев заявил о курсе Пашиняна на «разрыв с Россией».