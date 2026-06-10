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Общество

Продавцам ювелирных изделий запретили выдавать синтетические алмазы за натуральные

Кабмин обязал продавцов ювелирных изделий информировать о происхождении камней
Gegham Davtyan/Shutterstock/FOTODOM

Правительство России обязало продавцов ювелирных изделий с 1 сентября 2026 года раскрывать клиентам информацию о происхождении камней. Об этом сообщил Минфин РФ на своем сайте.

«Продавцы должны подробно раскрывать их «неприродное» происхождение и не использовать термин «бриллиант», производные от него, а также качественно-цветовые характеристики и вес в каратах», — говорится в сообщении.

Новые правила предусматривают, что бриллиантом смогут называть алмазы только природного происхождения. Если камень таковым не является, то на бирках продавцы смогут указать только вес камня в граммах и маркировку «синтетический».

Помимо этого, продавцы ювелирных изделий не смогут использовать в отношении синтетических алмазов термины, создающие впечатление природного происхождения камня. В частности, речь идет о словах «драгоценный», «природный», «натуральный», «подлинный» и так далее. Корректным обозначением для таких камней утвержден термин «ограненный синтетический алмаз», отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что россияне все чаще выбирают серебряные украшения с бриллиантами.

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