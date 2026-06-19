Цена на золото опустилась ниже $4200 за тройскую унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в августе на бирже Comex опустилась ниже отметки в $4200 за тройскую унцию впервые с 12 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

По данным на 05:06 мск, стоимость золота снижалась на 1,12%, до $4198,2 за тройскую унцию.

В то же время стоимость фьючерса на серебро с поставкой в июле 2026 года равнялась $64,82 за тройскую унцию (-2,25%).

В начале года цены на золото демонстрировали рекордные показатели, а затем обрушились и задержались на уровне $5000 за тройскую унцию. Такие колебания котировок связаны с высоким спросом инвесторов на защищенные активы, а с учетом того, что рост цен не подкреплялся объективными причинами, в этом прослеживается приток спекулятивного капитала, заявил директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Ранее эксперт предрек колебание цен на золото и серебро.