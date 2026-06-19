Греческий газовоз задержался у берегов Пакистана

РИА: греческий газовоз Maran Gaz Asclepius не смог прибыть в Катар по расписанию

Греческий газовоз Maran Gaz Asclepius, покинувший пакистанский порт Касим в конце мая, не достиг катарского порта Рас-Лаффан. Его прибытие было запланировано на 14 июня, пишет РИА Новости со ссылкой на данные портала Vesselfinder.

Прибытие газовоза в Катар сдвигается с 14 на 30 июня из-за сложностей в Ормузском проливе. Судно находится в Аравийском море и движется со скоростью 0,2 узла.

До этого США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий на 60 дней, восстановление судоходства через Ормузский пролив, снятие морской блокады иранских портов со стороны Вашингтона и запуск нового раунда переговоров.

Документ 17 июня подписали глава Белого дома Дональд Трамп и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Издание Axios отметило, что меморандум был оформлен дистанционно и вступил в силу после электронного подписания.

18 июня президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что документ, подписанный Вашингтоном и Тегераном, в будущем ляжет в основу новых договоренностей.

Ранее Вэнс заявил, что Иран соблюдает договоренности о судоходстве в Ормузском проливе.