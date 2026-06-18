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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Вэнс заявил, что Иран соблюдает договоренности о судоходстве в Ормузском проливе

Вэнс: Иран выполняет обязательства по открытию Ормузского пролива
Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA

Иран выполняет свои обязательства по обеспечению безопасности в Ормузском проливе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, чьи слова приводит РИА Новости.

«Во вторую ночь подряд иранские силы не атакуют суда в Ормузском проливе», — сообщил политик представителям прессы.

В ночь на 18 июня, США и Иран подписали меморандум, который предполагает окончание военного конфликта, начавшегося 28 февраля. В соответствии с этим документом, обе стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, а также воздерживаться от вмешательства во внутренние дела. В частности, Иран согласился не взимать плату с судов за проход через Ормуз в течение 60 дней.

США и их партнеры на Ближнем Востоке должны разработать программу экономического восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд. Вашингтон также обязуется снять санкции с Тегерана в срок, который будет определен в финальном соглашении.

Иран, в свою очередь, гарантирует, что не будет разрабатывать или приобретать ядерное оружие, а вопросы, касающиеся ядерных материалов, будут находиться под контролем МАГАТЭ.

Ранее Вэнса дал отсчет 60-дневному периоду обсуждений для достижения окончательного соглашения.

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