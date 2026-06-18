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Бизнес

Аналитики назвали причину падения продаж меда в России

«Коммерсантъ»: продажи меда в России упали на 7-8% из-за роста цен
Iuliia Ilina/Shutterstock/FOTODOM

В первом квартале 2026 года продажи меда в России заметно сократились на фоне роста цен на популярное лакомство. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка.

По данным компании NTech, в январе-марте реализация меда упала на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В «Чек Индексе» компании «Платформа ОФД» зафиксировали снижение на 8% за этот же период. Аналитики связывают охлаждение спроса в первую очередь с подорожанием продукта.

Согласно данным «Чек Индекс», за неполную первую половину года средняя розничная цена меда в стране выросла на 16% и достигла 868 рублей за литр.

«Мед подорожал после вымывания с рынка доступных остатков прошлых сезонов», — уточнили в компании.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин спрогнозировал, что при благоприятном сценарии мед подорожает на 4-5% в 2026 году по сравнению с 2025-м. По его словам, если погодные условия будут хорошими и урожай окажется обильным, цены вырастут примерно в соответствии с общей инфляцией. При рекордном урожае стоимость меда может даже снизиться. Эксперт отметил, что за период с декабря 2024 года по декабрь 2025-го цены на мед выросли примерно на 10,5% — это выше уровня инфляции, составившей около 5,6%. Основным фактором подорожания он назвал погодные условия 2025 года.

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