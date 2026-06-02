Ученые назвали природный «энергетик» для тренировок

Мед может служить эффективным натуральным источником энергии во время физических нагрузок — продукт по своему действию сопоставим со спортивными гелями и энергетическими напитками. Об этом изданию The Conversation рассказали сотрудники кафедры физиологии и питания Университета Англии Раскин.

Основу меда составляют углеводы — глюкоза и фруктоза. Эти сахара быстро усваиваются организмом и помогают восполнять энергетические запасы, которые активно расходуются во время физических нагрузок. Особенно это важно при длительных тренировках продолжительностью более часа, когда истощаются запасы гликогена в мышцах и печени.

«Особенность меда заключается в том, что он содержит сразу два типа сахаров. Глюкоза и фруктоза всасываются в кишечнике разными путями, благодаря чему организм может одновременно использовать больше углеводов для получения энергии. Это помогает поддерживать работоспособность и потенциально отсрочить наступление усталости», — рассказала Шарлотта Гауэрс, старший преподаватель кафедры физиологии и питания Университета Англии Раскин.

Одна столовая ложка меда содержит около 20 граммов углеводов — примерно столько же, сколько многие спортивные энергетические гели. Специалисты отмечают, что употребление одной–полутора ложек меда перед тренировкой может помочь пополнить запасы энергии, особенно при утренних занятиях спортом.

Наиболее заметный эффект ученые зафиксировали в период восстановления. После тренировок напитки на основе меда помогали поддерживать уровень глюкозы в крови и быстрее восполнять энергетические запасы.

«В одном из экспериментов бегуны после употребления меда смогли пробежать во второй тренировке примерно на 10% больше по сравнению с первой», — отметили специалисты.

Эксперты отмечают, что мед не является волшебным средством для повышения спортивных результатов, однако может стать доступной натуральной альтернативой коммерческим энергетическим продуктам и помочь организму быстрее восстановиться после нагрузок.

