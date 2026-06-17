Названо самое сложное слово на ЕГЭ по русскому языку в 2026 году

Участники ЕГЭ по русскому языку чаще всего допускали ошибки в слове «преддверие»

Участники Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку в 2026 году чаще всего допускали ошибки в слове «преддверие». Об этом сообщил руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский, передает ТАСС.

«В этом году словом-открытием для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово «преддверие». То есть многие затруднились это слово идентифицировать, хотя был контекст дан: «в преддверии праздников», «в преддверии юбилеев», «в преддверии выходных дней», — сказал глава комиссии.

Дощинский добавил, что подобные результаты свидетельствуют о прямой зависимости орфографии от уровня лексического запаса обучающихся. В связи с этим глава комиссии призвал российских школьников «больше читать, расширять свой лексикон».

Несколькими часами ранее в Рособрнадзоре сообщили, что результаты ЕГЭ по русскому языку начали загружать на «Госуслуги» раньше установленного срока. В основной период экзамен по русскому языку сдавали 4 июня. Результаты обычно публикуют через 7–14 дней после экзамена.

До этого в ведомстве заявили, что средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку в 2026 году вырос до 63,06. Результат в 61 балл и выше получили около 376 тысяч участников. Это на 56 тысяч больше, чем годом ранее. Всего в основной день ЕГЭ по русскому языку в этом году сдавали почти 662 тысячи человек.

Ранее эксперт предупредил о последствиях сокращения времени проверки ЕГЭ.