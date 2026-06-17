Эксперт предупредил о последствиях сокращения времени проверки ЕГЭ

После сдачи ЕГЭ выпускникам и их родителям приходится ждать результатов в течение порядка десяти дней. Хотя эти сроки предлагается сократить, такой шаг чреват негативными последствиями, считает преподаватель, эксперт по подготовке к ЕГЭ Дмитрий Никитин. В беседе с Общественной Службой Новостей он предупредил, что это может снизить объективность оценки.

Хотя психологические ожидание и учащимся, и их родителям дается непросто, спешить в вопросе проверки выпускных экзаменов нельзя, убежден специалист.

«Сама процедура проверки — сложный многоуровневый процесс, ускорение которого может привести к потери объективности оценки ответов », – пояснил он, добавив, что установленные сегодня сроки являются наиболее оптимальными.

До этого депутат петербургского заксобрания Антон Соловьев призвал сократить сроки проверки выпускных экзаменационных работ и ускорить оглашение результатов ЕГЭ и ОГЭ. В направленном в Минпросвещения обращении парламентарий отметил, что ожидание результатов на протяжении такого времени провоцирует серьёзное эмоциональное напряжение как у школьников, так и у их родителей, подчеркнув, что развитие цифровых систем позволяет сократить сроки проверки.

В Рособрнадзоре ранее рассказали об « обнадеживающих » результатах ЕГЭ.