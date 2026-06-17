Рособрнадзор сообщил о досрочной выгрузке результатов ЕГЭ по русскому языку

Результаты ЕГЭ по русскому языку начали загружать на «Госуслуги» раньше срока

Результаты ЕГЭ по русскому языку начали загружать на «Госуслуги» раньше установленного срока. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

В основной период экзамен по русскому языку сдавали 4 июня. Результаты обычно публикуют через 7–14 дней после экзамена.

Отмечается, что обработка экзаменационных материалов ЕГЭ идет с опережением графика, никаких утечек контрольно-измерительных материалов (КИМ) до проведения ЕГЭ в этом году не было.

До этого сообщалось, что средний тестовый балл ЕГЭ по русскому языку в 2026 году вырос до 63,06.

В июне депутат петербургского заксобрания Антон Соловьев призвал сократить сроки проверки выпускных экзаменационных работ и ускорить оглашение результатов ЕГЭ и ОГЭ. В направленном в Минпросвещения обращении парламентарий отметил, что ожидание результатов на протяжении такого времени провоцирует серьёзное эмоциональное напряжение как у школьников, так и у их родителей, подчеркнув, что развитие цифровых систем позволяет сократить сроки проверки.

В Рособрнадзоре ранее рассказали об « обнадеживающих » результатах ЕГЭ.