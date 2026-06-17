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Бизнес

Российская нефтяная компания сняла ограничения на продажу топлива

«Интерфакс»: «Татнефть» сняла ограничения на продажу АИ-92 и дизеля на заправках
Petair/Shutterstock/FOTODOM

Российская нефтяная компания «Татнефть» отменила ранее введенные ограничения на отпуск бензина АИ-92 и дизельного топлива на своих АЗС. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом лимит 30 литров по АИ-95 пока сохраняется, добавили в компании.

По словам собеседника агентства, также были устранены и проблемы, из-за которых продажа топлива временно осуществлялась только за наличные.

«Терминалы не работали из-за не зависящих от нас обстоятельств», — отметили в «Татнефти».

Накануне сеть АЗС «Татнефть» ввела временный лимит на отпуск топлива на всех своих автозаправочных станциях в России. В частности, в Челябинске водителей на заправках предупреждали, что ограничения введены по техническим причинам. Был установлен лимит в 30 литров на бензин для легковых автомобилей и 60 литров на дизель, 300 литров для грузовых машин.

До этого в Татарстане ввели временные лимиты на продажу бензина на некоторых автозаправочных станциях. Они будут действовать во время технических работ на АЗС, чтобы избежать искусственного ажиотажа и сохранить стабильную ситуацию.

Ранее Российский топливный союз опроверг информацию о дефиците бензина в Москве.

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