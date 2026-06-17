«Никакого черного нала»: в Госдуме объяснили, почему россияне запасают наличку

Депутат Кирьянов: нет ничего страшного в том, что россияне запасают наличку

Спрос россиян на наличные деньги – это нормальная ситуация, которая никак не затормозит процесс обеления экономики, убежден зампред комитета Госдумы по экономической политике, глава Союза налогоплательщиков Артем Кирьянов. Как банковские платежи, так и обращение налички будет контролироваться, исключая возможность «черных» схем, подчеркнул он в пресс-центре НСН.

«Ничего страшного в увеличении наличной массы нет. Летом это вполне ожидаемая ситуация, ведь люди запасают наличку, уезжая в отпуск», ― подчеркнул депутат.

Он отметил, что сейчас в России продолжается процесс обеления экономики, который предполагает, в том числе, приостановку получения системных доходов с помощью «черных» схем. Так, речь идет, в том числе, о случаях, когда такие доходы выдаются за переводы от друзей и так далее.

«Не должно быть иллюзий о том, что ситуация с «черным» налом, «черными» переводами, сокрытием доходов и уходом от налогов останется такой, как сейчас. Мы будем избавляться от этих проблем для всей нашей страны и бюджета», ― подчеркнул парламентарий, добавив, что уплату налогов можно считать деятельным патриотизмом.

Напомним, на днях стало известно, что расчеты наличными в России достигли 30,2% от общего числа покупок. По данным «Платформы ОФД», за год доля «бумажных» платежей увеличилась на 5 процентных пунктов. По сведениям Центробанка, в апреле у российских граждан на руках скопилось 20 трлн рублей наличными. За последние 12 месяцев объем рублевой наличности в отечественной экономике вырос на 14%. Ожидается, что к концу года доля наличных рублей в российской экономике стабилизируется в коридоре 28–31%.

Как отмечал финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев, рост налички негативно влияет на экономику, так как деньги, уходя из банковской системы, перестают работать. Это снижает налогооблагаемую базу и проценты по вкладам, однако в ближайшее время эта тенденция продолжится в силу сложности безналичных расчетов, отметил он.

Ранее в России заявили о риске запрета наличных денег.