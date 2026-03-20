«Легче блокировать»: в России заявили о риске запрета наличных денег

Россияне за последний месяц сняли со своих счетов более 1 трлн рублей, на фоне чего резко подскочил объем наличных денег. Осознать рискованность хранения сбережений в электронном виде помогли блокировки интернета, отметил доктор экономических наук Валентин Катасонов. В то же время не исключено, что в будущем оборот наличных могут вообще запретить, а управлять счетами будут не их владельцы, а регулятор, заявил он в беседе с Tsargrad.tv.

«Нас хотят, безусловно, загнать в электронный концлагерь. Для [этого] надо ликвидировать наличные деньги, — утверждает экономист. — Хорошо, что стали отключать интернет, стали отключать электричество. Люди хоть включили мозг, стали понимать, что если не будет наличных денег, то тогда уже управлять деньгами будем не мы, а управлять будут те, кто открыл нам счета в коммерческих банках».

В пример он привел опыт Швейцарии, где чуть более недели назад жители страны официально проголосовали за внесение в Конституцию права граждан на наличку. В России же есть только закон о защите прав потребителей, в котором говорится на возможность использовать по выбору безнал или наличку, но также туда добавили цифровой рубль, отметил Катасонов. Тревожными предпосылками он счел отказ принимать наличные в общественном транспорте – по его словам, это грубое нарушение, которое говорит о планах вообще отказаться от бумажных денег.

Кроме того, до этого звучали обещания отказаться от налички после введения цифрового рубля, добавил эксперт. Риски такой ситуации он связал с тем, что в этом случае управлять счетами будут не сами граждане – именно поэтому, по его мнению, в Европе начали уделять внимание этому вопросу.

«Если вы будете себя неправильно вести, то вам просто заблокируют ваш счёт с цифровыми рублями», — заявил экономист.

Напомним, из данных Центробанка следует, что в россияне сняли со счетов и банковских карт 1,6 трлн рублей, что стало максимальным показателем с марта 2022 года. По сравнению с предыдущими периодами объем снятия средств резко вырос. Последний раз сопоставимые значения фиксировались в марте 2022 года, когда россияне вывели около 2,2 трлн рублей. Аналогичная тенденция наблюдается и в зарубежных банках. По оценкам, в январе россияне сняли там около 240 млрд рублей.

Набиуллина ранее объявила о планах по массовому введению цифрового рубля.