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Бизнес

Россияне массово начали рассчитываться наличными

«Известия»: почти треть покупок в РФ стали оплачиваться наличными
Shveyn Irina/Shutterstock/FOTODOM

Расчеты наличными в России достигли 30,2% от общего числа покупок. Такие данные опубликовала «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия».

За год доля «бумажных» платежей увеличилась на 5 процентных пунктов. По сведениям Центробанка, в апреле у российских граждан на руках скопилось 20 трлн рублей наличными. За последние 12 месяцев объем рублевой наличности в отечественной экономике вырос на 14%.

По прогнозу финтех-платформы SharesPro, к концу года доля наличных рублей в российской экономике стабилизируется в коридоре 28–31%.

Чаще всего купюрами расплачиваются за ремонтные работы, автозапчасти и гостиничные номера, говорится в публикации. В сфере перевозок на наличные приходится почти каждый второй чек. В инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций» предположили, что одна из причин роста популярности наличных расчетов — технические сбои в работе интернета и связи.

Мелкому бизнесу тоже выгодно получать оплату товаров и услуг наличными рублями, не отдавая банкам 1–3% за эквайринг и получая возможность скрыть часть выручки от налогообложения, отмечается в статье.

Ранее россиянам предсказали курс доллара к концу лета.

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