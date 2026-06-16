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Бизнес

«Деньги не работают»: экономист назвал последствия перехода на наличку

Экономист Разуваев: рост наличных платежей вредит экономике и бьет по вкладам
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Наблюдаемый рост спроса россиян на наличные платежи негативно влияет на экономику, так как деньги, уходя из банковской системы, перестают работать. Это снижает налогооблагаемую базу и проценты по вкладам, однако в ближайшее время эта тенденция продолжится в силу сложности безналичных расчетов, заявил НСН финансовый аналитик, экономист Александр Разуваев.

Он объяснил переход россиян на наличку сложностями, которые возникают с приложениями и картами. Кроме того, многие таким образом пытаются уйти в тень, на фоне чего сегодня даже некоторые рестораны отказываются от безнала, подчеркнул эксперт. Он предупредил, что, помимо названных минусов, такие расчеты чреваты ростом преступности, так как наличка всегда связана с криминалом.

«На этом фоне мы не выглядим как современная экономика, потому что наличные расчеты — это вчерашний день, — подчеркнул аналитик. — Есть страны, где доля безналичных расчетов составляет почти 100%».

Он также напомнил о планах ввести цифровые рубли предстоящей осенью, отметив, что это снова уведет деньги из банковской системы, что грозит потерями финансовым организациям. Оценить их убытки от снижения комиссий за эквайринг можно будет приблизительно в конце лета, причем скажется это и на ставках по вкладам, так как банки будут стараться компенсировать потери, заключил Разуваев.

Напомним, накануне сообщалось, что расчеты наличными в России достигли 30,2% от общего числа покупок. По данным «Платформы ОФД», за год доля «бумажных» платежей увеличилась на 5 процентных пунктов. По сведениям Центробанка, в апреле у российских граждан на руках скопилось 20 трлн рублей наличными. За последние 12 месяцев объем рублевой наличности в отечественной экономике вырос на 14%. Ожидается, что к концу года доля наличных рублей в российской экономике стабилизируется в коридоре 28–31%.

Ранее в России заявили о риске запрета наличных денег.

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