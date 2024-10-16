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Вернувшийся с СВО россиянин узнал о 17 оформленных на него кредитах

В Воронежской области боец СВО обвинил супругу в растрате более 8,5 млн рублей

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Воронежской области правоохранители разбираются в финансовом конфликте семьи участника СВО. Военный утверждает, что после возвращения из зоны боевых действий узнал, что жена потратила всю его зарплату, а еще оформила на него займы. Об этом воронежец рассказал в беседе с изданием «Мое! Online».

Через год после свадьбы мужчину мобилизовали, он уехал на СВО, оставив карту, на которую поступала зарплата, и телефон с приложением мобильного банка, дома. В первый отпуск мужчина попросил у супруги телефон, но тот, по ее словам, разбился. Во второй отпуск получить доступ к нему также не получилось. Когда участник боевых действий вернулся домой третий раз, пошел в банковское отделение, где узнал, что его зарплата потрачена полностью. Также на него были оформлены 17 кредитов на общую сумму 3,7 млн рублей.

«Никогда жена не была замечена в нечестности или предательстве по отношению ко мне. Когда я понял, что меня жестоко обманывали, <...> подал заявление в полицию и загс практически одновременно», — поделился мужчина.

По его словам, женщина призналась в оформлении кредитов после многочасового разговора, в котором, в том числе, участвовали ее родители.

Военный отметил, что хочет добиться через суд, чтобы громадный долг выплачивал тот, кто оформил кредиты.

Супруга бойца в разговоре со СМИ сказала, что не может сказать о муже ничего хорошего. Она подчеркнула, что пока он находился на СВО, она «тратила немаленькие суммы, чтобы его туда собрать и что-то докупить». Информацию о кредитах жительница Воронежской области не подтвердила. Также женщина отметила, что обижена на супруга за то, что он якобы ей изменял.

К делу, по данным издания, подключилась полиция.

Ранее в Саратове иностранцы отказывались платить за съемную квартиру жены участника СВО.

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