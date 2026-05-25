Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин освободил участников СВО от долгов по кредитам

Путин подписал закон об освобождении от просроченных кредитов участников СВО
Ramil Sitdikov/Pool/Reuters

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий участников спецоперации от уплаты долгов по просроченным кредитным договорам. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон касается участников СВО, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года, и их супругов.

Согласно закону, должник должен иметь на руках решение суда о взыскании задолженности, исполнительный документ или его предъявление к исполнению, вступившие в силу до этой даты. При этом размер долга в совокупности не должен превышать 10 млн рублей.

До этого законом было предусмотрено, что списать просроченные долги по кредитам могли участники СВО, заключившие контракт до 1 декабря 2024 года.

«Газета.Ru» писала, какие льготы и выплаты положены участникам специальной военной операции и их родственникам в 2026 году.

Ранее вдовы участников СВО получили право без экзаменов поступать в российские вузы и колледжи.

 
Теперь вы знаете
Месть Киеву, заминированный газовоз под Петербургом и пляжный сезон в Анапе. Главное за 25 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!