Путин освободил участников СВО от долгов по кредитам

Путин подписал закон об освобождении от просроченных кредитов участников СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий участников спецоперации от уплаты долгов по просроченным кредитным договорам. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон касается участников СВО, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года, и их супругов.

Согласно закону, должник должен иметь на руках решение суда о взыскании задолженности, исполнительный документ или его предъявление к исполнению, вступившие в силу до этой даты. При этом размер долга в совокупности не должен превышать 10 млн рублей.

До этого законом было предусмотрено, что списать просроченные долги по кредитам могли участники СВО, заключившие контракт до 1 декабря 2024 года.

Ранее вдовы участников СВО получили право без экзаменов поступать в российские вузы и колледжи.