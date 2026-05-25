Путин освободил участников СВО от долгов по кредитам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий участников спецоперации от уплаты долгов по просроченным кредитным договорам. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон касается участников СВО, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года, и их супругов.
Согласно закону, должник должен иметь на руках решение суда о взыскании задолженности, исполнительный документ или его предъявление к исполнению, вступившие в силу до этой даты. При этом размер долга в совокупности не должен превышать 10 млн рублей.
До этого законом было предусмотрено, что списать просроченные долги по кредитам могли участники СВО, заключившие контракт до 1 декабря 2024 года.
«Газета.Ru» писала, какие льготы и выплаты положены участникам специальной военной операции и их родственникам в 2026 году.
Ранее вдовы участников СВО получили право без экзаменов поступать в российские вузы и колледжи.