Россия и Иран завершат объединение платежных систем в ближайшие два месяца

Иран и РФ завершат интеграцию систем Shetab и «Мир» в течение двух месяцев

Иран и Россия в течение ближайших двух месяцев завершат третий, заключительный этап интеграции национальных платежных систем Shetab и «Мир». Об этом заявил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати, его слова приводит гостелерадиокомпания IRIB.

«В течение двух месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к Shetab», — сказал Хеммати.

Сегодня чиновник отправился в Москву, где запланированы переговоры по вопросам развития межбанковского сотрудничества и создания новых финансовых механизмов между Россией и Ираном.

Россия и Иран договорились о соединении платежных систем «Мир» и Shetab в мае 2022 года. Интеграция позволит гражданам Ирана снимать в банкоматах рубли с карт Shetab, а россиянам — расплачиваться картами «Мир» в Иране. Также страны договорились максимально перейти на расчеты в национальных валютах — рублях и иранских риалах.

Ранее в ЦБ заявили, что карты Visa и Mastercard должны покинуть российский рынок.