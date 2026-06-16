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Бизнес

Россия и Иран завершат объединение платежных систем в ближайшие два месяца

Иран и РФ завершат интеграцию систем Shetab и «Мир» в течение двух месяцев
Максим Дурнев/Sputnik/РИА Новости

Иран и Россия в течение ближайших двух месяцев завершат третий, заключительный этап интеграции национальных платежных систем Shetab и «Мир». Об этом заявил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати, его слова приводит гостелерадиокомпания IRIB.

«В течение двух месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к Shetab», — сказал Хеммати.

Сегодня чиновник отправился в Москву, где запланированы переговоры по вопросам развития межбанковского сотрудничества и создания новых финансовых механизмов между Россией и Ираном.

Россия и Иран договорились о соединении платежных систем «Мир» и Shetab в мае 2022 года. Интеграция позволит гражданам Ирана снимать в банкоматах рубли с карт Shetab, а россиянам — расплачиваться картами «Мир» в Иране. Также страны договорились максимально перейти на расчеты в национальных валютах — рублях и иранских риалах.

Ранее в ЦБ заявили, что карты Visa и Mastercard должны покинуть российский рынок.

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