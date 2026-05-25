В ЦБ заявили, что карты Visa и Mastercard должны покинуть российский рынок

Центробанк: карты Mastercard и Visa больше не выполняют свой функционал

Директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила, что карты Visa и Mastercard должны покинуть российский рынок, так как не выполняют свой функционал. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, эти карты должны уходить с нашего рынка. Они не несут и не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали», — отметила Бакина.

Visa и Mastercard покинули российский рынок еще весной 2022 года — после начала российской специальной военной операции на Украине. При этом выпущенные российскими банками карты этих платежных системы, работают на территории РФ по сей день.

В конце января доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили рассказала, что банковские карты платежных систем Visa и Mastercard хуже защищены от мошенников, и их владельцам стоит задуматься о замене.

По ее словам, ключевой проблемой для держателей карт Visa и Mastercard является истечение с 1 января 2025 года сроков действия сертификатов безопасности. Они подтверждали соответствие чипа карты установленным стандартам защиты и обеспечивают шифрование данных при проведении операций.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия может предложить Европе «Мир» взамен Visa и Mastercard.