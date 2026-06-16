Глава ЦБ Ирана обсудит в Москве создание новых механизмов развития связей с РФ

Председатель Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати обсудит в Москве развитие финансового сотрудничества и банковских связей с Россией. Об этом сообщил иранский регулятор, передает РИА Новости.

В ЦБ рассказали, что иранская делегация во главе с Хеммати направилась в российскую столицу во вторник утром.

«Целью этого визита является развитие финансового сотрудничества и банковских связей между Россией и Ираном», — говорится в релизе Центробанка Ирана.

В ходе поездки иранская сторона обсудит пути упрощения валютных операций, укрепление отношений между Центробанками России и Ирана, а также создание новых механизмов для увеличения объемов экономического сотрудничества.

В конце апреля председатель Объединенного комитета начальников штабов американской армии генерал Дэн Кейн заявлял, что Россия оказывает помощь Ирану в военных действиях против Соединенных Штатов.

Ранее в России назвали сделку США и Ирана назвали бесполезным пиаром.