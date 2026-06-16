Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Глава Центробанка Ирана обсудит в Москве банковские связи с Россией

Глава ЦБ Ирана обсудит в Москве создание новых механизмов развития связей с РФ
Shutterstock/FOTODOM

Председатель Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати обсудит в Москве развитие финансового сотрудничества и банковских связей с Россией. Об этом сообщил иранский регулятор, передает РИА Новости.

В ЦБ рассказали, что иранская делегация во главе с Хеммати направилась в российскую столицу во вторник утром.

«Целью этого визита является развитие финансового сотрудничества и банковских связей между Россией и Ираном», — говорится в релизе Центробанка Ирана.

В ходе поездки иранская сторона обсудит пути упрощения валютных операций, укрепление отношений между Центробанками России и Ирана, а также создание новых механизмов для увеличения объемов экономического сотрудничества.

В конце апреля председатель Объединенного комитета начальников штабов американской армии генерал Дэн Кейн заявлял, что Россия оказывает помощь Ирану в военных действиях против Соединенных Штатов.

Ранее в России назвали сделку США и Ирана назвали бесполезным пиаром.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Кто платит в ресторане и как обсуждать зарплату? Главные правила финансового этикета
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!