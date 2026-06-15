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В Минэнерго рассказали о работе по доставке топлива в Крым

Минэнерго оперативно решает проблемы с доставкой топлива в Крым
noomcpk/Shutterstock/FOTODOM

Министерство энергетики оперативно решает логистические проблемы при доставке топлива в Крым и новые регионы. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«Особое внимание уделяется доставке ГСМ (горюче-смазочных материалов — «Газета.Ru») в Крым, воссоединенные и приграничные регионы. Периодически возникающие логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке», — говорится в сообщении.

В конце мая в Крыму и Севастополе были введены ограничения на продажу бензина на фоне перебоев с поставками автомобильного топлива. По оценке местных властей, логистические сложности могут продлиться еще около 30 дней. Недавно глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об ограничении отпуска бензина за наличный расчет.

8 июня в ходе совещания под председательством вице-премьера Александра Новака министерство энергетики РФ презентовало комплекс мер, призванных стабилизировать ситуацию с поставками топлива внутри страны. Новак потребовал выработать конкретные действия, которые позволят отслеживать все происходящие процессы, а также задействовать весь доступный набор инструментов.

Ранее в Севастополе ввели новые правила продажи топлива.

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