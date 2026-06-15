Россиянам назвали размер минимальной пенсии мужчин-курьеров

Минимальный размер пенсий российских мужчин-курьеров может превысить 27 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказал профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Он пояснил, что в этом году минимальная пенсия мужчин-курьеров может достигнуть 27 234 рублей. Такая сумма формируется, если курьер имеет трудовой стаж в 43 года и получает зарплату в размере 65 тыс. рублей в месяц.

11 июня стало известно, что в России прорабатывают параметры новой пенсионной программы с участием государства. Она будет действовать параллельно с программой долгосрочных сбережений, а главными отличиями станут стимулирование личных накоплений граждан и государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год.

8 июня в Госдуме напомнили, что некоторые россияне имеют право на начисление одновременно двух пенсий.

Ранее стало известно, кто из россиян получает пенсию более 150 тыс. рублей.