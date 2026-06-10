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Стало известно, кто из россиян получает пенсию более 150 тыс. рублей

Экономист Балынин: средняя пенсия летчиков-испытателей составляет 168 тыс. рублей
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Средняя пенсия летчиков-испытателей в России достигла 168 097,6 рубля по данным на 1 января 2026 года. В настоящее время таких пенсионеров 1 тыс. человек, преимущественно проживающих в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ростовской области, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Годом ранее средний размер пенсии летчиков-испытателей составлял 150 010,3 рубля (+18 087,3 рубля, или +12,06% за год). За два года пенсия летчиков-испытателей увеличилась на 28 795,8 рубля (или на 20,67%). С 1 января 2022 года по 1 января 2026 года прирост составил 56 966,8 рубля (или рост в полтора раза).
Страховая пенсия по старости назначается летчикам-испытателям независимо от возраста при наличии 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов мужчинам и женщинам, проработавшим не менее 25 лет и не менее 20 лет соответственно в летно-испытательном составе, непосредственно занятым в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники», — отметил Балынин.

По его словам, также пенсия назначается при оставлении летной работы по состоянию здоровья мужчинам и женщинам, проработавшим соответственно не менее 20 лет и 15 лет в летно-испытательном составе на указанных работах.

Балынин добавил, что также им назначается пенсия за выслугу лет при наличии стажа 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Если две трети этой выслуги приходится на испытательные полеты в качестве членов летных экипажей, назначается пенсия, равная 1000% социальной пенсии за вычетом страховой пенсии по старости, фиксированной выплаты к ней и ее повышений. За каждый полный год выслуги сверх 25 лет и 20 лет пенсия за выслугу растет на 25%, но не более чем 1500% социальной пенсии.

По данным Социального фонда РФ, средняя пенсия россиян в апреле 2026 года составила 25 397 рублей.

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