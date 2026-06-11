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В России предложили запустить новую пенсионную программу

«Известия»: в России предложили запустить новую пенсионную программу с господдержкой
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В России прорабатывают параметры новой пенсионной программы с участием государства. Об этом газете «Известия» рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков

Он отметил, что новая программа будет финансироваться преимущественно или полностью за счет работодателя. Сотрудник при трудоустройстве автоматически станет участником программы, сохранив право выйти из нее.

Беляков добавил, что новая система будет действовать параллельно с программой долгосрочных сбережений, а главными отличиями являются стимулирование личных накоплений граждан, а также государственное софинансирование до 36 тысяч рублей в год.

В публикации отмечается, что предложение уже обсуждали с Минфином, Минтрудом и Минэкономразвития и получило их позитивную реакцию.

Ранее стало известно, на сколько вырастут пенсии россиян в 2027 и 2028 годы.

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