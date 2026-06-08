В Госдуме напомнили о праве некоторых россиян на две пенсии

Некоторые россияне имеют право на начисление одновременно двух пенсий. Это распространяется на ситуации, когда гражданин получает выплаты сразу по двум основаниям – например, по старости, инвалидности, выслуге лет или потере кормильца. В первую очередь это затрагивает пенсионеров, связанных с военной службой, объяснил в беседе с RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Главная группа получателей связана с военной службой и боевыми событиями. Две пенсии положены инвалидам вследствие военной травмы. Они могут получать государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости», — отметил депутат.

В частности, такая мера поддержки полагается участникам Великой Отечественной войны с инвалидностью I, II или III группы, жителям, имеющим награды блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя или осажденного Сталинграда при наличии инвалидности.

Кроме того, вторая пенсия предусмотрена в отношении участников современных боевых формирований и добровольцев, если они стали инвалидами в результате ранения, контузии или болезни, полученной во время пребывания на службе. Им полагается госпенсия по инвалидности по нормам военной травмы, а также страховая пенсия по старости, пояснил Говырин. Также он напомнил о пенсии за выслугу лет по линии военного пенсионного законодательства и выплатах для граждан, получивших инвалидности после участия в боевых действиях в составе ВС РФ и формирований ДНР и ЛНР. Касается это и контрактников, получивших инвалидность в ходе СВО, добавил Говырин.

Он напомнил, что право на двойную пенсию получат также семьи погибших военнослужащих – помимо выплат по старости, инвалидности или выслуге лет им полагается пенсия по потере кормильца. Вдовы военнослужащих, не имеющих второго брака, также получают две пенсии, в том числе это касается погибших добровольцев, контрактников.

Вторая пенсия предусмотрена также для космонавтов за выслугу лет или по инвалидности, работников лётно-испытательного состава и госслужащих. Кроме того, оформить вторую выплату по линии Соцфонда могут военные пенсионеры и бывшие силовики, имеющие гражданский страховой стаж, заключил парламентарий.

Напомним, до этого Говырин предупредил, что часть российских пенсионеров получит июньские выплаты раньше установленного срока из-за празднования Дня России. Так, получателям пенсий, чьи выплаты по графику должны поступить 12, 13 или 14 июня, деньги перечислят заранее — 11 июня. Аналогичный порядок будет действовать и в другие июньские выходные – выплаты, запланированные на 20 и 21 июня, перечислят 19 июня, а пенсии с датой получения 27 и 28 июня поступят 26 июня.

Работающим пенсионерам ранее напомнили об августовском перерасчете выплат.