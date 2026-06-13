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Бизнес

В семи регионах России зарплата превысила 150 тыс. рублей

Росстат зафиксировал зарплату выше 150 тыс. рублей в семи регионах РФ
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Средняя заработная плата выше 150 тыс. рублей в марте 2026 года зафиксирована в семи регионах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

В числе лидеров — Камчатский край с показателем 153,3 тыс. рублей, Якутия (154 тыс.), Сахалинская область (154,9 тыс.), Ямало-Ненецкий автономный округ (189,2 тыс.), Магаданская область (190,1 тыс.), Москва (219,6 тыс.) и Чукотка (246,4 тыс.). Средняя зарплата по всей России, по данным Росстата, в марте составила 112 654 рубля.

До этого кандидат экономических наук Игорь Балынин спрогнозировал, что средняя зарплата в России по итогам 2026 года может достичь 114-122 тыс. рублей. По его словам, в феврале 2026 года показатель составил 103,9 тыс. рублей, что на 15,9% больше, чем в феврале 2025 года (89 646 рублей). Эксперт связал рост зарплат с нехваткой кадров, стремлением работодателей привлекать сильных специалистов и увеличением минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Балынин отметил, что в 2026 году МРОТ вырос до 27 093 рублей, то есть более чем на 20%, а к 2030 году, согласно национальным целям развития, минимальный размер оплаты труда должен достичь 35 тыс. рублей.

Ранее россиянам объяснили, как правильно торговаться по зарплате на собеседовании.

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