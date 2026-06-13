Иностранные авиакомпании начали из экономии заправляться в России

Зарубежные авиаперевозчики стали больше заправляться в аэропортах РФ, чтобы уменьшить расходы на топливо, сообщили РИА Новости в Росавиации.

Там связали происходящее с конъюнктурой международного рынка горюче-смазочных материалов.

В Росавиации подчеркнули, что обеспечение топливом отечественных бортов остается в приоритете, особенно летом.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке экспорт нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив снизился до менее 10% от тех объемов, что были до начала боевых действий. Это вынудило операторов по всему региону закрывать или сокращать значительные объемы производства. В итоге во многих странах мира подорожало топливо.

По словам главы минэнерго США Крис Райт, много месяцев уйдет на то, чтобы восстановить транспортировку привычных объемов нефти и газа в зоне Персидского залива. Речь идет и о поставках серы, гелия, смазочных материалов и другой критически важной продукции.

Ранее японская компания попросила власти убрать потолок цен на нефть из России.