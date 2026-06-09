В США высказались о сроках восстановления поставок нефти и газа в Персидском заливе

Райт: на восстановление поставок нефти и газа в Персидском заливе нужны месяцы

Много месяцев уйдет на то, чтобы восстановить транспортировку привычных объемов нефти и газа в зоне Персидского залива. Об этом заявил глава минэнерго США Крис Райт, сообщает ТАСС.

«Думаю, понадобится много месяцев, чтобы вернуться к нормальным потокам энергоносителей. И, конечно, из [Персидского] залива — это не только нефть и природный газ», — сказал министр на энергетическом форуме, организованном Атлантическим советом (признан нежелательной в России организацией).

По его словам, также речь идет о поставках серы, гелия, смазочных материалов, другой критически важной продукции.

Кроме того, Райт заявил, что якобы начинают «очень значительно» возрастать объемы гражданских грузоперевозок через Ормузский пролив.

7 июня член бюджетно-плановой комиссии парламента Ирана Мохсен Зангане заявил, что каждое судно, проходящее через Ормузский пролив, платит Исламской Республике от $1,5 до $2 млн.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Исламская Республика перекрыла Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Ранее посол Ирана рассказал о режиме прохода судов РФ через Ормузский пролив.