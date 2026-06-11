Нефтяники доложили о максимальной загрузке НПЗ России

Российские нефтяные компании в ходе совещания с вице-премьером РФ Александром Новаком доложили о работе по максимальной загрузке своих заводов для удовлетворения внутреннего спроса на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

«Представители нефтяных компаний доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей в целях удовлетворения внутреннего спроса», — говорится в сообщении.

Помимо Новака в совещании участвовали министр сельского хозяйства Оксана Лут, представители Минэкономразвития, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы, Минтранса, Минфина, Петербургской биржи, отраслевых компаний.

8 июня в Минэнерго РФ заявили, что временные сложности с поставками топлива в южных регионах России происходят из-за роста воздушных атак Вооруженных сил Украины.

В тот же день на совещании у Новака, посвященном ситуации на рынке с топливом, это министерство представило меры, направленные на поддержание баланса на внутреннем рынке. Представители ведомства уделили отдельное внимание бесперебойному снабжению страны нефтепродуктами, оперативному реагированию на изменение рыночных обстоятельств и логистике. Также на совещании обсудили динамику цен на топливо и вопросы его доступности в регионах.

Ранее в Госдуме рассказали, когда в России закончится нефть.