Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Нефтяники доложили о максимальной загрузке НПЗ России

Нефтяники доложили Новаку о максимальной загрузке НПЗ для внутреннего рынка РФ
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские нефтяные компании в ходе совещания с вице-премьером РФ Александром Новаком доложили о работе по максимальной загрузке своих заводов для удовлетворения внутреннего спроса на топливо. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

«Представители нефтяных компаний доложили о работе по максимальной загрузке производственных мощностей в целях удовлетворения внутреннего спроса», — говорится в сообщении.

Помимо Новака в совещании участвовали министр сельского хозяйства Оксана Лут, представители Минэкономразвития, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы, Минтранса, Минфина, Петербургской биржи, отраслевых компаний.

8 июня в Минэнерго РФ заявили, что временные сложности с поставками топлива в южных регионах России происходят из-за роста воздушных атак Вооруженных сил Украины.

В тот же день на совещании у Новака, посвященном ситуации на рынке с топливом, это министерство представило меры, направленные на поддержание баланса на внутреннем рынке. Представители ведомства уделили отдельное внимание бесперебойному снабжению страны нефтепродуктами, оперативному реагированию на изменение рыночных обстоятельств и логистике. Также на совещании обсудили динамику цен на топливо и вопросы его доступности в регионах.

Ранее в Госдуме рассказали, когда в России закончится нефть.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Переговоры со странами НАТО в Москве, жалобы Армении и прогноз по ставке ЦБ. Главное за 11 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!