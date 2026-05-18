В Госдуме рассказали, когда в России закончится нефть

Депутат Ананских: нефтяные запасы России бесконечны
Глава международного энергетического агентства заявил, что до истощения мировых коммерческих запасов нефти остается несколько недель из-за войны на Ближнем Востоке. Первый зампред комитета Госдумы по энергетической политике Игорь Ананских с беседе с «Газетой.Ru» рассказал, коснется ли России проблема истощения запасов.

«Запасы нефти в России бесконечны — это совершенно не пустые слова. Мы являемся одним из лидеров по разведанным запасам, по добыче нефти, проблем с этим у нас вообще нет. В мире заканчивается тоже очевидно почему. Большая часть нефти шла через Ормузский пролив, который сейчас перекрыт окончательно и бесповоротно. А Америка на этом деле решила заработать, и они сейчас продают гораздо больше нефти, чем добывают. И таким образом они опустошают свои запасы, это происходит очень быстрыми темпами. И если, условно говоря, не [перестать продавать нефть] в течение 2-3 недель, то через месяц-два у них они тоже могут закончиться запасы», — заявил депутат.

Парламентарий ответил, может ли Россия восполнить мировые запасы нефти.

«Здесь история очевидна — весь Юго-Восток, Азия не могут продавать, потому что не продает Иран. Иран не может продавать, потому что не дает Америка, а Америка продает сейчас гораздо больше, чем она сама добывает. И только Россия впереди, на белом коне. Мы можем обеспечивать [весь мир нефтью], но при этом не в ущерб себе. Мы не продаем нефть из своих запасов, продаем то, что добываем. В этом плане у нас достаточно взвешенная позиция и мы думаем о завтрашнем дне», — заключил он.

Ранее на Западе заявили о возможной рецессии в экономике из-за войны в Иране.

 
