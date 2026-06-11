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Бизнес

«Мираторг» оценил ущерб от атак украинских войск на предприятия в приграничье

«Мираторг» потерял 20 миллиардов рублей из-за атак со стороны ВСУ
Телеграм-канал ЧП и ДТП Брянск

Экономические потери, возникшие из-за воздействия на инфраструктуру предприятий агропромышленного комплекса «Мираторг» в приграничных регионах России, превышают 20 миллиардов рублей. Об этом президент холдинга Виктор Линник рассказал ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), проходившем с 3 по 6 июня.

«По нашим оценкам, суммарные экономические потери, связанные с воздействием на инфраструктуру компании в приграничных регионах, превышают 20 миллиардов рублей», — уточнил Линник.

Он сообщил, что сумма включает прямые убытки от повреждений объектов, потери продукции, упущенную выручку из-за вынужденных остановок отдельных площадок и переориентации логистики, а также рост стоимости страхования и операционных расходов в условиях работы под повышенным риском.

По словам Линника, несмотря на данные потери, холдинг сохраняет рабочие места, выполняет обязательства перед партнерами, а также продолжает инвестировать в модернизацию предприятий.

6 мая в компании сообщили, что на свинокомплексе «Мираторга» в Севском районе Брянской области из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) возник пожар, который уничтожил один из производственных корпусов. Огонь удалось локализовать и ликвидировать силами персонала предприятия, пострадавших не было.

Ранее ВСУ ударили по зданию МЧС в Каменке-Днепровской.

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