В Брянской области из-за атаки ВСУ произошел пожар на свинокомплексе «Мираторга»

На свинокомплексе «Мираторга» в Брянской области из-за атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) возник пожар, который уничтожил один из производственных корпусов. Об этом сообщили в компании.

«В результате атаки беспилотников на свинокомплексе «Подывотье» в Севском районе Брянской области произошел пожар, который полностью уничтожил один из производственных корпусов», — говорится в публикации.

По информации компании, огонь удалось локализовать и ликвидировать силами персонала предприятия, пострадавших нет. Также отмечается, что предприятие «принимает все необходимые меры для скорейшего полного восстановления работы объекта».

4 мая ВСУ обстреляли территорию агропромышленного холдинга «Мираторг» в селе Бровничи в Климовском районе Брянской области. По словам глава региона Александра Богомаза, удар по предприятию был нанесен с помощью реактивной системы залпового огня «Град», в результате чего были ранены семь работников предприятия.

Он уточнил, что ВСУ пытались с помощью дронов повторно атаковать территорию «Мираторга», когда с нее эвакуировали раненых.

Ранее в Брянской области был атакован пассажирский автобус.

 
