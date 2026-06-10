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В ВТБ пообещали направить средства на восстановление панорамы в Севастополе

ВТБ направит 1 млрд рублей на восстановление панорамы «Оборона Севастополя»
razvozhaev/MAX

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что банк выделит 1 млрд рублей для восстановления музея-панорамы «Оборона Севастополя», пострадавшего в результате атаки украинских войск на город. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Мы приняли решение выделить на восстановление панорамы 1 млрд рублей», – сказал Костин.

Он подчеркнул, что Панорама обороны Севастополя является символом мужества и стойкости русского человека.

В ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» — одного из главных символов города и объекта культурного наследия. В результате начался пожар, которому присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после ВОВ полотно оказалось «практически уничтожено».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эту атаку, заявила, что власти Украины не гнушаются воевать с памятниками культуры на фоне собственных неудач на фронте. Удар по музею-панораме она назвала неприкрытым актом вандализма и варварства, нацеленным на уничтожение исторической памяти.

Ранее Минкульт пообещал восстановить музей в Севастополе.

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