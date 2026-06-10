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Политика

В МИД России назвали атаку Украины на музей в Севастополе актом варварства

МИД: Киев не гнушается воевать с памятниками культуры на фоне неудач на фронте

Власти Украины не гнушаются воевать с памятниками культуры на фоне собственных неудач на фронте. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с атакой украинских войск на музей «Оборона Севастополя».

«Это (удар — «Газета.Ru») неприкрытый акт вандализма и варварства, нацеленный на уничтожение исторической памяти. Нацистский режим [президента Украины Владимира] Зеленского на фоне неудач на фронте не гнушается воевать не только с мирным населением, но и памятниками истории, культуры и искусства», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что Россия призывает международные организации, включая ЮНЕСКО и другие структуры ООН, дать правовую оценку произошедшему и потребовать привлечения к ответственности всех причастных.

Украинский беспилотник ударил по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одному из главных символов города и объекту культурного наследия. В результате атаки начался пожар, ему присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после ВОВ полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минкульт пообещал восстановить музей в Севастополе.

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