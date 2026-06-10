Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Бизнес

Путин заявил об «инвестиционной сдержанности» в России

Путин: в России нет инвестиционной паузы, но есть инвестиционная сдержанность
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

В России нет инвестиционной паузы, однако есть «инвестиционная сдержанность» на фоне мер против инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в стране продолжается инвестиционный процесс.

«В известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности. Что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой и принимаемыми мерами экономических, финансовых властей [России]. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки», — сказал глава государства.

5 июня Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что инфляция в России, по прогнозам, в текущем году приблизится к 5,2%.

В тот же день он отметил, что российские власти сознательно пошли на ужесточение денежно-кредитной политики, понимая, что высокая ключевая ставка приведет к сокращению инвестиций.

Ранее Путин рассказал, куда Россия должна направить свои инвестиции.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!