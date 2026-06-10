Путин заявил об «инвестиционной сдержанности» в России

Путин: в России нет инвестиционной паузы, но есть инвестиционная сдержанность

В России нет инвестиционной паузы, однако есть «инвестиционная сдержанность» на фоне мер против инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в стране продолжается инвестиционный процесс.

«В известной степени можно, мне кажется, было бы говорить об инвестиционной сдержанности. Что само по себе понятно, потому что продиктовано вопросами, связанными с макроэкономикой и принимаемыми мерами экономических, финансовых властей [России]. Это касается и курса национальной валюты, и ключевой ставки», — сказал глава государства.

5 июня Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума заявил, что инфляция в России, по прогнозам, в текущем году приблизится к 5,2%.

В тот же день он отметил, что российские власти сознательно пошли на ужесточение денежно-кредитной политики, понимая, что высокая ключевая ставка приведет к сокращению инвестиций.

Ранее Путин рассказал, куда Россия должна направить свои инвестиции.